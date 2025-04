Adolf Hitler, der sich freiwillig zum Krieg gemeldet und ihn als Ordonnanz und Meldegänger an der Westfront mitgemacht hatte, hat sich in »Mein Kampf« ausgiebig mit dem Ersten Weltkrieg auseinandergesetzt – mit den Fehlern und Versäumnissen, die seiner Meinung nach begangen wurden, und den Konsequenzen und Lehren, die daraus für den zukünftigen Krieg zu ziehen seien.¹ Den kommenden Krieg hielt Hitler für unvermeidlich. In »Mein Kampf« führte er dazu aus: »Daß aber d...