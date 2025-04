»Ich will leben (…) man ist ja schließlich neugierig, was danach kommt«, sagt der Lagerälteste Krämer im KZ Buchenwald kurz vor der Befreiung. Bruno Apitz hat es so geschrieben in seinem Roman »Nackt unter Wölfen«, der 1958 in der DDR erschien, anschließend von Millionen von Lesern in mehr als 30 Sprachen gelesen, mittlerweile drei Mal verfilmt wurde und bis 1990 in der DDR in 77 und in der BRD immerhin in elf Auflagen erschien. Krämers Satz kam ihm aus dem Herzen, ...