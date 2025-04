Als es an die Wahl zur Europäischen Kulturhauptstadt 2025 ging, überrumpelte die sächsische Stadt Chemnitz auch die »Königstreuen« aus Dresden mit ihrem »Antikonzept«. In Chemnitz prahlte man nicht mit Schönheit und kulturellen Hochburgen, sondern stellte die Arbeiterstadt selbst, das Hässliche, ein »Trotz alledem« in den Vordergrund. Markante Industriearchitektur kommt hier im Kulturbetrieb vor – der 53 Meter hohe Turm vom Wirkbau, die Bernhardsche Spinnerei, die S...