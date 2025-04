»Gegen das Unrecht der Inhaftierung Mumia Abu-Jamals und für die Befreiung Palästinas« fanden am Sonnabend und Sonntag Demonstrationen in New York City und Houston, Texas, statt. Der US-Bürgerrechtler saß auch am Donnerstag, seinem 71. Geburtstag, immer noch im Staatsgefängnis Mahanoy in Pennsylvania hinter Gittern. Es war der 43. Geburtstag in Folge, seit der linke Journalist im Dezember 1981 wegen angeblichen Polizistenmordes verhaftet und in einem rassistischen P...