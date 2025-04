Katja Wolf bleibt Landesvorsitzende des BSW in Thüringen. Die von der Führung der Bundespartei angezählte Politikerin setzte sich beim Landesparteitag in Gera am Sonnabend gegen die Landtagsabgeordnete Anke Wirsing durch. Wolf erhielt 61 Stimmen, Wirsing 35. Damit sind auch die im Zusammenhang mit dem »Machtkampf« aufgekommenen Spekulationen, die Thüringer CDU/BSW/SPD-Koalition stehe womöglich vor dem Aus, vom Tisch. Die Wiederwahl von Wolf macht unmissverständlich ...