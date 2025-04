1890, 1. Mai: In mehreren Ländern Europas wird der 1. Mai erstmals als internationaler Kampf- und Feiertag der Arbeiterbewegung begangen. In Deutschland finden in allen größeren Städten und Industriegebieten große Massenkundgebungen, Maifeste und Arbeitsniederlegungen statt. Friedrich Engels bemerkt: »Stände nur Marx noch neben mir, dies mit eignen Augen zu sehen.« 1915, 30. April: In einem Artikel in der Neuen Zeit entwickelt Karl Kautsky seine These vom »­Ultraimp...