Das jordanische Königshaus schlägt zu: Am Mittwoch wurde die Muslimbruderschaft offiziell verboten, ihre Vermögenswerte wurden beschlagnahmt und Büros geschlossen. Jegliche Aktivität der bedeutendsten Oppositionsgruppe, die seit Jahrzehnten legal in Jordanien tätig ist und im ganzen Land über eine breite Basis verfügt, werde als illegal betrachtet, zitierte Times of Jordan am selben Tag aus einer Erklärung des Innenministers Masin Al-Farraja. Die Verbreitung ihrer I...