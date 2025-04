Wir sitzen in einer Wohnung im Nordwesten von Wien. Souad Wheidi ist Direktorin des Observatory for Gender in Crisis (Beobachtungsstelle für Gender in Krisenzeiten) und Macherin des Dokumentarfilms »Transborder Rape« über sexualisierte Gewalt in Flüchtlingslagern im Süden Libyens. Sie ist nach Wien zu einer Konferenz der Vereinten Nationen gekommen, um über die Situation von Frauen, die auf der Flucht durch die Sahara entführt und sexuell ausgebeutet werden, zu spre...