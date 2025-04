Die abermalige Hiobsbotschaft kam per Video. Auf der Leinwand erschien Gottfried Neumeister, der Chef des Motorradproduzenten KTM aus Oberösterreich (OÖ), so der ORF am Donnerstag. Der »Botschafter« verkündete der Belegschaft im Stammwerk in Mattighofen gleichentags zur Frühschicht folgendes: Produktionsstopp ab Mai für drei Monate, 30-Stunden-Woche für Beschäftigte samt Einkommenseinbußen. Maßnahmen, auf die sich Unternehmensvorstand, Insolvenzverwalter und Betrieb...