Kein Zugriff auf Dodik. Der Präsident der überwiegend von Serben bewohnten Republika Srpska (RS) ist am Mittwoch seiner Verhaftung entgangen. Die Einsatzkräfte der Staatlichen Ermittlungs- und Schutzagentur (SIPA) Bosnien-Herzegowinas hatten sich aufgemacht, Milorad Dodik in einem Gebäude der RS in Ostsarajevo zu verhaften. Dodik bleibt auf freiem Fuß, weil sich Polizisten der RS den SIPA-Leuten in den Weg stellten, wie lokale Medien berichteten. Gegen den Politiker...