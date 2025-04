Der Zulauf an Demonstranten auf den zentralen Platz der Verfassung an jenem Sonnabend vor genau zehn Jahren war zögerlich, als wolle man erst mal abwarten, wie viele tatsächlich zusammenkommen. Doch am Ende waren es gut 30.000 Menschen in der Hauptstadt, rund 9.000 in der zweitgrößten Stadt Quetzaltenango, Tausende weitere in kleineren Städten. Der Protest war ein Novum in Guatemala. Nicht die traditionellen linken Organisationen, Studenten der staatlichen Uni oder ...