Elbit zwinge Gaza in Zelte – »wir bringen unsere nach Ulm«: Ein Protestcamp in Ulm hat erneut die Schließung des größten israelischen Rüstungskonzerns Elbit Systems gefordert. Zusammen mit Musikern des Protestnetzwerks »Lebenslaute« blockierten Aktivisten der Kampagne »Shut Elbit Down« (Elbit dichtmachen) am Mittwoch die Zufahrt zur Ulmer Deutschland-Zentrale des Waffenherstellers. Für etwa 45 Minuten wollten sie gegen die Beteiligung des Rüstungskonzerns am Genozid...