Der sogenannte Elbe-Tag erinnert an das Aufeinandertreffen sowjetischer und US-amerikanischer Truppen am 25. April 1945 bei Strehla, unweit Torgau. Sie sprechen auf der Gedenkveranstaltung eines Friedensbündnisses am Sonnabend. Warum ist die Erinnerung aus Ihrer Sicht heute noch wichtig? Der Tag erinnert an den Beginn vom Ende des Faschismus. Er erinnert auch an den Handschlag zwischen der US-Armee und der Roten Armee. Für diejenigen, die sich dort getroffen haben, ...