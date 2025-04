Immer abrufbar sein, immer dasein. Tagsüber, nachtsüber. In der Pflege, in der Betreuung. Ein Knochenjob. Physisch, psychisch. Beides. Denn wer andere Menschen pflegt, geht oft nicht pfleglich mit sich selbst um. Wie auch? Für Beschäftigte ist die Situation deshalb oft unzumutbar. Gewerkschaften, Arbeiterkammer, Interessenverbände fordern seit Jahren eine Reform der seit 2007 geltenden Schwerarbeitsverordnung, speziell für Pflegeberufe. Die ist nun in Sicht. Oder do...