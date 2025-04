Mit 20 Hausdurchsuchungen, Verhören, technischer Überwachung und jahrelangen Abhörmaßnahmen ging der französische Atomstaat in den Jahren 2017 und 2018 gegen die Antiatombewegung vor. Die Unverhältnismäßigkeit der Maßnahmen zur Durchsetzung eines Endlagers für nuklearen Müll in Bure im Nordosten des Landes wurde mit den Jahren immer deutlicher. Diesen Donnerstag könnte die Episode nun mit abschließenden Freisprüchen vor dem Gerichtshof in Nancy enden. Von eingangs z...