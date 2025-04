Es reichte offenbar aus, lediglich eine Ausstellungsbroschüre für Besucher des Deutschen Evangelischen Kirchentags (DEKT) vor zwei Jahren zugänglich gemacht zu haben, damit der Verein »Flüchtlingskinder im Libanon« e. V. bei dem diesjährigen Großevent gänzlich ausgeschlossen wird. Der in der kommenden Woche vom 30. März bis 4. Mai in Hannover stattfindende DEKT steht unter dem Motto »Mutig – stark – beherzt«. In der Presseerklärung zu seinem Ausschluss kontert der V...