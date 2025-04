Lange Matte, Stirnband

Einen wunderschönen guten Morgen! Am 20. April starb in Buenos Aires eines der größten Fußballidole Lateinamerikas, der ehemalige argentinische Tormann der Boca Juniors, Hugo Orlando »el Loco« (der Verrückte) Gatti. Er wurde 80 Jahre alt. Zwei Monate zuvor war er beim Gassigehen mit dem Hund gestürzt, hatte sich die Hüfte gebrochen. Im Hospital gab es Komplikationen, Lungen- und Nierenentzündungen etc. Gatti wurde künstlich beatmet. Die Verwandten entschieden sich, ...