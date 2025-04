Zusammenbruch der ­Credit Suisse – Finanzplatz Schweiz unter Druck Vor zwei Jahren machte die Schweizer Großbank UBS ein Schnäppchen, indem sie sich die lädierte Konkurrentin Credit Suisse einverleibte. Wie ist es um den Kapitalismus in den Alpen bestellt? CH 2025. 3sat, 20.15 Uhr Doc Fischer Sepsis – Die unterschätzte Gefahr Erschreckende Zahlen: Hierzulande erleiden jährlich eine halbe Million Menschen eine Blutvergiftung. Etwa 140.000 sterben an den Folgen der In...