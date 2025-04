In Kolumbien richtet sich derzeit alle Aufmerksamkeit auf den Krieg zwischen der Armee und der ELN-Guerilla. In den vergangenen Wochen war es besonders in der nordöstlichen Region Catatumbo erneut zu Gefechten gekommen. Dabei ist ein bedeutendes Ereignis von der Öffentlichkeit weitgehend unbemerkt geblieben: Die vom Zentralkommando (Coce) der ELN-Guerilla abtrünnige »Frente Comuneros del Sur« hat ein Friedensabkommen mit der Regierung Gustavo Petros unterzeichnet. I...