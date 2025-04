Der Weltraum wird zunehmend zum Spielball staatlicher und privater Akteure. Während der faschistoide Hightechmilliardär Elon Musk das All privatisieren und den Mars kolonisieren will, beansprucht auch das westliche Kriegsbündnis NATO den Raum. Das widerspricht zwar dem Weltraumvertrag der Vereinten Nationen von 1967, der besagt, dass das All allen zur friedlichen Nutzung zur Verfügung steht und kein Akteur exklusive Ansprüche erheben darf; doch seit wann interessier...