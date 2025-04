Die Bundeswehr braucht Unterstützung, um in einem möglichen Krieg auch wirklich »kriegstüchtig« sein zu können. Deshalb richte sie einen »Hilferuf« an die deutsche Wirtschaft, wie das Handelsblatt am Dienstag titelte. Die Adressaten sind demnach große Logistikkonzerne wie die Lufthansa, die staatseigene Deutsche Bahn (DB) sowie der Rüstungsriese Rheinmetall. Mit diesen und anderen Unternehmen befinde sich die Armeeführung in »vertraulichen Gesprächen« darüber, wie i...