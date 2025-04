Hat die Hamas einen Umsturz in Jordanien geplant und dazu ein Netzwerk von Verschwörern installiert? Diesen Anschein weckten Enthüllungen des jordanischen Geheimdienstes, die am Dienstag in Amman präsentiert wurden – pünktlich zum am Mittwoch gefeierten »Nationalen Flaggentag«, der an das erste Hissen der jordanischen Fahne und damit die Unabhängigkeit des Königreichs erinnert. Wie die Zeitung Al-Kuds Al-Arabi berichtete, erklärte Regierungssprecher Mohammed Al-Moma...