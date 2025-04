Ein neuer Fund befeuert die alte Frage, ob es Leben außerhalb der Erde gibt. In der Atmosphäre des Planeten K2-18b wurden die zwei chemischen Verbindungen Dimethylsulfid (DMS) und Dimethyldisulfid (DMDS) nachgewiesen. Diese werden auf der Erde nur von lebenden Organismen – in der Regel von winzigen Meeresalgen – produziert und gelten daher als »Biosignaturen«, also als Hinweis auf Leben. Ein internationales Forscherteam hat diese mit Hilfe des James-Webb-Weltraumtel...