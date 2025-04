Während in der bildenden Kunst schon seit geraumer Zeit die totale Entgrenzung regiert und in Museen und Galerien buchstäblich alles möglich ist, gibt der Musikbetrieb noch immer ein vergleichsweise konservatives Bild ab. »Wenn der taube Beethoven in einem Lachenmann-Konzert sitzen würde«, darauf wies Peter Ablinger einmal in einem Gespräch mit Rainer Nonnenmann hin, »könnte er nicht entscheiden, ob nicht vielleicht eine Sinfonie von ihm selber aufgeführt wird, weil...