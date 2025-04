Die »indirekten Gespräche« zwischen Vertretern der Regierungen in Teheran und Washington, die am 12. April begonnen wurden, gehen weiter. Beim zweiten Treffen in Rom wurde am Sonnabend eine dritte Runde vereinbart, die am 26. April wie die erste wieder in Maskat, der Hauptstadt des Sultanats Oman, stattfinden soll. Zur intensiveren Vorbereitung der Gespräche zum iranischen Atomprogramm sollen am Mittwoch, vermutlich ebenfalls in Oman, »technische Verhandlungen auf E...