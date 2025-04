Im Vorfeld der für den kommenden Freitag geplanten Hauptversammlung denkt Bayer-Chef Bill Anderson laut über ein Aus des Pflanzenkillers »Round Up« in den USA nach. Seit das in dem Mittel verwendete Herbizid Glyphosat von der Weltgesundheitsorganisation (WHO) 2015 als »wahrscheinlich krebserregend« eingestuft wurde, kann sich der Pharmakonzern vor Schadensersatzklagen nicht mehr retten, mehr als 180.000 sind es bereits. Erst im März hatte ein Gericht im US-Bundessta...