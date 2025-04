Knie im Nacken: Nicht nur in den USA gefährdet die Staatsgewalt Menschen mit dieser lebensgefährlichen Praxis. Am 17. November 2019 wurde der Schwarze Deutsche Zefanias M. am Berliner U-Bahnhof Hermannstraße bewusstlos in Folge einer mehrminütigen Kniefixierung durch einen Polizisten. Am Donnerstag vergangener Woche erzielte der Geschädigte in einem Zivilprozess einen Teilerfolg gegen das Land Berlin: Anklage stattgegeben, er erhält Schmerzensgeld. Allerdings gab di...