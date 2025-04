Regisseur Christopher Landons Vater, der Schauspieler Michael Landon (1936–1991), machte bereits als »Teenage Werewolf« (»Der Tod hat schwarze Krallen«, 1957) im Kino Furore, bevor er in Fernsehserien wie »Bonanza« (1959–1973), »Unsere kleine Farm« (1974–1983) und als »Engel auf Erden« (1984–1989) den unerschütterlichen Glauben an das Gute im Menschen verkörpern durfte. Sein am 27. Februar 1975 in Los Angeles geborener Sohn macht statt dessen Horrorfilme. Zu vier Fo...