Der Krieg zwischen den dreizehn Kolonien in Nordamerika und Großbritannien, der mit dem Gefecht bei Lexington und Concord am 19. April 1775 faktisch eröffnet worden war, begann zunächst ruhig. Niemand nahm die Kämpfe überhaupt als Krieg wahr. Aus ganz Neuengland strömten zwar Milizen herbei, um den britischen Oberbefehlshaber Thomas Gage und seine rund 5.000 Soldaten in Boston zu belagern. Und am 10. Mai trat in Philadelphia der zweite Kontinentalkongress zusammen, ...