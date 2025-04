Als Regisseur Noaz Deshe im Interview mit The Hollywood Reporter auf seine Geburt in Israel angesprochen wird, winkt er sofort ab: »Lassen wir das.« Sein Zuhause ist die Welt (Berlin-Neukölln, Südamerika usw.). Der erste Kinofilm, den er gedreht hat, »White Shadow« aus dem Jahr 2014, spielt in Tansania. Ein Teenager mit Albinismus befindet sich dort immer wieder in größter Gefahr, weil selbstproklamierte Medizinmänner bereit sind, viel Geld für die Organe und Knoche...