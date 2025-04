Das Verfahren gegen die österreichische Hilfsorganisation »Rahma Austria« ist eingestellt worden. Das hat die Nichtregierungsorganisation am Freitag bekanntgegeben. Demnach hat die Staatsanwaltschaft die Causa bereits am 27. Februar zu den Akten gelegt. Im vergangenen Mai waren die Büros von »Rahma« durchsucht und mehrere hunderttausend Euro an Spendengeldern aus dem Tresor beschlagnahmt worden. Der Grund: »Rahma« wurde Terrorismusfinanzierung vorgeworfen, da sie hu...