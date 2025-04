War es Wahlbetrug oder nicht? Am Sonntag hat der Nationale Wahlrat (CNE) Ecuadors den Amtsinhaber Daniel Noboa zum Wahlsieger erklärt. Mit 56 zu 44 Prozent der Stimmen habe er seine linke Kontrahentin Luisa González deutlich hinter sich gelassen. Die erkannte das Ergebnis jedoch nicht an: Es habe einen »grotesken Wahlbetrug« gegeben, und die Stimmen müssten neu ausgezählt werden, sagte sie am Sonntag. Der so deutliche Abstand zwischen den beiden Kandidaten macht tat...