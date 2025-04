Wieder mal Brasilien

Einen wunderschönen guten Morgen! Brasilien hat zum vierzehnten Mal die U-17-Südamerikameisterschaft gewonnen. Im Finale des in Kolumbien ausgetragenen Wettbewerbs besiegte die Canarinha von Übungsleiter Dudu Patetuci die Gastgeber in Cartagena erst im Elfmeterschießen mit 4:1. Kolumbien war kurz vor der Pause durch Jhon Sevillano in Führung gegangen, ehe Ângelo Cândido die brasilianischen Jungspunde mit seinem Ausgleichstreffer in Minute 88 doch noch in die entsche...