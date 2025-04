Manche von ihnen wirken, als ob sie die abgelegten Bomberjacken ihrer Alten auftragen. Auch der Redaktion des Antifaschistischen Infoblatts (AIB) kommt der Anblick des faschistischen Nachwuchses in der BRD vertraut vor. Das Editorial zur ersten Ausgabe dieses Jahres deutet bereits an, was die anschließenden Beiträge zum Titelthema ausführen: War es damals die »Dominanz von Rechten in ihrem Dorf, in ihrem Wohnbezirk«, dürften heute digitale Kommunikationsmittel wie s...