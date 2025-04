Am Anfang war die Ware. Die Kolonien, aus denen später die USA hervorgingen, waren von Beginn an eine protokapitalistisch organisierte Schöpfung. Mit königlicher Genehmigung – der von Jakob I. gewährten Royal Charter – stach im Dezember 1606 die Virginia Company in See und gründete im Mai 1607 an der Küste Nordamerikas Jamestown, Keimzelle der Kolonie Virginia. Zur Bewältigung der doppelten Aufgabe – den eigenen Lebensunterhalt sichern und für den Export produzieren...