Brummerhoff, Frederic, Thorndike, Mechow

Die Schauspielerin mit rheinischer Frohnatur brachte in anderthalb Nachkriegsjahrzehnten Frohsinn in den Osten Berlins: Charlotte Brummerhoff spielte in Kabarettensembles in der Friedrichstadt, auch in der »Distel«. Die Kritik bescheinigte Charly (wie Kollegen sie nannten), sie würde ihre Pointen bewundernswert leicht setzen. Bei Defa und DFF sah man sie oft, darunter in der satirischen »Stacheltier«-Reihe. In Curt Bois’ Filmposse »Ein Polterabend« (1954/55) riss si...