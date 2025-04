Arnie, natürlich, wusste es genau: What killed the dinosaurs? The ice age! In der Forschungswelt sind diese Erkenntnisse aus dem Batman-Universum noch nicht angekommen. Hier streitet man weiterhin über Asteroideneinschläge. Die Frage, die die Forscher entzweit: Hat allein der folgenreiche Einschlag vor 66 Millionen Jahren diesen ganzen Zweig der Artenbildung aussterben lassen, oder gab er nur den letzten Stoß gegen eine ohnehin im Aussterben begriffene Art? Bislang ...