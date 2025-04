»Alternativen gegen die Kriegshysterie in der Wissenschaft aufzeigen« – so erklärt Florian Muhl, Organisator der Konferenz »Academia Under Attack«, den Zweck der zweitägigen Veranstaltung, die am Wochenende an der Universität Hamburg stattfand. Organisiert wurde sie vom Referat für internationale Studierende des Hamburger AStA. »Wir tragen eine gesellschaftliche Verantwortung für unsere Kollegen in anderen Weltteilen. Solidarität mit Gaza heißt: Stoppt die Bomben«, ...