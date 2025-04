Wem es wirklich um Frieden geht, der sollte innehalten und sich erinnern. Vor allem auch in Deutschland. Seine »Kriegstüchtigkeit« löschte ganze Generationen und Epochen des Miteinanders. Sankt Petersburg, einst Leningrad, steht dafür exemplarisch. Als am 23. Dezember 1941 die Wehrmacht 25 Kilometer vor der Stadt Schloss Peterhof besetzte, den schönsten Sommersitz der Zaren am Finnischen Meerbusen, ging es um Eroberung und Vernichtung. Niemanden interessierte es, da...