Der Territorialkonflikt um das Essequibo-Gebiet droht zu eskalieren. Nach Spekulationen, Guyana und die USA bereiteten einen Angriff auf eine Ölplattform des US-Konzerns Exxon Mobile vor, der dann Caracas in die Schuhe geschoben werden solle, versetzte der venezolanische Verteidigungsminister Vladimir Padrino López die Streitkräfte seines Landes am Wochenende in Alarmbereitschaft. Vizepräsidentin Delcy Rodríguez hatte am Sonnabend davor gewarnt, dass eine derartige ...