Spricht man heute von Stefan Zweig oder Joseph Roth, so denkt man unweigerlich zunächst einmal an zwei österreichische Autoren und ihre berühmtesten Texte wie etwa die »Schachnovelle« oder den »Radetzkymarsch«, welche sich vor allem einem gewissen Realismus verpflichtet fühlten und weit entfernt waren von den Sprachexperimenten der literarischen Moderne ihrer Zeit. Zweig und Roth wuchsen im Habsburgerreich in bürgerlichen, jüdischen Familien auf. Während der ältere ...