Ritchie Blackmore ist Ursprache. Jeder Gitarrist weiß das, mehr noch: Jeder, der einmal eine Gitarre in der Hand hatte, ohne sie zu lernen, weiß das. Das erste, was der Mensch spricht, hat stets mit dem Vokal A zu tun und umkreist das spätere Wort Mama. Das erste, was der Mensch probiert, wenn er eine Gitarre in die Hand bekommt, ist der Riff von »Smoke on the Water«. Blackmore ist somit tiefer als eine bloße Kulturleistung. Er ist Biologie. Menschheitsgeschichte. I...