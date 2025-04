Der britische Premierminister, Keir Starmer, kündigte am Wochenende an, das letzte Stahlwerk Englands mit sofortiger Wirkung zu verstaatlichen. Das Unternehmen British Steel ist seit Jahren in einer Krise und war bisher im Besitz chinesischer Eigentümer. Mit der Verstaatlichung soll es vor der Schließung bewahrt, Tausende Arbeitsplätze sollen gesichert und CO2-neutral umgerüstet werden, damit die Klimaschutzziele der Regierung erreicht werden können. In außerordentl...