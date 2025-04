In Ihrem Film »This is poor!« geht es um Muster der Armut – und darum, dass die Wahrnehmung von Klassenunterschieden eine Frage der Perspektive ist. Im Film verbiegen sich die Menschen mitunter sichtbar körperlich, um das zu zeigen. Ist das auch real so? Ein Perspektivwechsel kann ermächtigend sein und dazu anregen, an Hierarchien zu rütteln. Die Ausgangsperspektive des Films ist vor allem mein eigener Armutshintergrund. So hat mich auch der krasse Kontrast zwischen...