Die Nordreportage Zwischen Flaschenlamm und Youtube Die Deichschäferei Kolmannskuppe in Nordfriesland wird nunmehr in vierter Generation betrieben. Nebst einem eigenen Videokanal hat der Hof jetzt auch ein digitales Datenerfassungs­system erhalten. So kommt das Flaschenlamm am effizientesten in die Flasche. BRD 2021. NDR, 14.30 Uhr American Dad Der Aufseher und die Küchenhilfe Man kann nicht hinsehen, man kann aber auch nicht wegschauen: Während Roger und Stan einem...