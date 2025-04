Der Stahlkonzern Tata Steel Nederland hat am Mittwoch in einer Pressemitteilung angekündigt, an seinem Standort im niederländischen IJmuiden 1.600 Vollzeitstellen abzubauen – das betrifft ein Fünftel der Belegschaft. Der Kahlschlag wird hauptsächlich Jobs im Management und der Verwaltung treffen. Erst in der vergangenen Woche hatte die Gewerkschaft FNV einem Krisentarifvertrag zugestimmt, mit dem die Belegschaft für ein Jahr auf eine Lohnerhöhung verzichtet. Bis Okt...