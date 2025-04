Das US-Großmanöver »African Lion« sorgt regelmäßig für Schlagabtausch zwischen Algier und Rabat. So auch diesmal. Schließlich sind an der Militärübung, die am Montag in Tunesien beginnen und im Mai in Ghana, Senegal und Marokko fortgesetzt werden soll, nicht nur »mehr als 10.000 Soldaten aus über 40 Ländern beteiligt, womit diese Ausgabe die bisher größte ist«, wie das US-Afrika-Kommando am Mittwoch in einem Kommuniqué mitteilte. Vielmehr befinden sich unter ihnen a...