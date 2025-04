Warum fällt mir immer die Groteske von Böll ein? Bei einem Luftangriff kracht ein Weihnachtsbaum zu Boden, die Tante der Familie hört nicht auf zu schreien, bis er wieder blinkend steht. Fortan muss das ganze Jahr hindurch Weihnachten gefeiert werden. Irgendwie haben wir alle eine solche Tante. Politische Gruppierungen, mithin, ziehen Gestalten an, bei denen man sich fragt, was ausgerechnet die nun in ausgerechnet der verloren haben. Die von der Gesinnung beisammeng...