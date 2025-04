Karneval, Fasching, Fastnacht – grad ging es da und dort wieder rund. Die Fasnacht in Basel, wo man eine Woche später feiert als überall sonst, behauptet bei allem Kommerz noch immer ihren alemannisch-heidnischen Kern, vor allem bei ihrer stimmungsvollen Eröffnung, dem Morgestraich um vier Uhr früh. Dann beginnen für Abertausende einheimischer und angereister Fans die drei schönsten Tage des Jahres. »Die drei schönsten Toten von Basel« ereignen sich just in time, al...