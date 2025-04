Im einstigen Hinterhof der USA regt sich Widerstand. Auf dem 9. Gipfeltreffen der Gemeinschaft der lateinamerikanischen und karibischen Staaten (CELAC) in Honduras’ Hauptstadt Tegucigalpa rief der mexikanische Außenminister, Juan Ramón de la Fuente, am Dienstag (Ortszeit) angesichts des von US-Präsident Donald Trump angezettelten Handelskriegs zur regionalen Einigkeit auf. Zentrale Themen des am Mittwoch beendeten zweitägigen Treffens waren neben US-Zöllen die Masse...